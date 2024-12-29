Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Proyek Strategis Nasional Dikebut

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |06:11 WIB
Ini Alasan Proyek Strategis Nasional Dikebut
Ini Alasan Proyek Strategis Nasional Dikebut. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat dalam jangka panjang ke depan. Di antaranya, bendungan, proyek smelter hingga jalan tol.

Ekonom sekaligus Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, pembangunan infrastruktur berupa PSN sangat diperlukan sebagai upaya memberikan fasilitas dan layanan yang memadai terhadap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan semua infrastruktur (PSN) itu, masyarakat bisa mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri-sendiri. Dengan adanya irigasi, bendungan, mereka bisa memanfaatkan lahan mereka dengan maksimal. Tapi, tidak serta-merta mereka langsung sejahtera, mereka harus kerja keras dulu,” ujar Piter, Sabtu (28/12/2024).

Dia mengatakan, masyarakat di seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan infrastruktur yang memadai, agar memudahkan mereka untuk menjalankan roda perekonomian setiap harinya.

“Tidak mungkin kita membiarkan masyarakat kita tidak mendapatkan layanan infrastruktur yang memadai, untuk mereka bisa mengolah sumber daya yang mereka miliki. Bendungan yang ada di NTT dan sebagainya memang harus dibangun. Jalan tol, jalan desa, kereta api, semuanya memang harus dibangun,” ujar Piter.

Untuk menyelesaikan penugasan pembangunan PSN, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh pemerintah kepada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) merupakan perihal yang wajar.

