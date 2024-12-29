81,4 Juta Masyarakat Dapat Diskon Tarif Listrik 50%, Begini Mekanismenya

JAKARTA – Pemerintah memberikan memberikan diskon 50% untuk tarif listrik rumah tangga periode Januari–Februari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi pasca kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Melansir dari unggahan instagram Kenterian ESDM, Minggu (29/12/2024), ada 81,4 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA mendapatkan potongan setengah harga.

Adapun mekanisme pemberian diskon tarif 50%, sebagai berikut:

1. Pelanggan Pascabayar

Diskon dengan otomatis akan mengurangi tagihan pemakaian Januari yang dibayarkan periode 1-20 Februari 2025, dan tagihan pemakaian Februari yang dibayarkan periode 1-20 Maret 2025.

2. Pelanggan Prabayar

Diskon langsung pada pembelian token listrik periode Januari dan Februari 2025.