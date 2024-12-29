Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wajib Tahu! Ini Aturan, Sanksi dan Hak saat Kerja di Hari Libur Nasional

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:14 WIB
Wajib Tahu! Ini Aturan, Sanksi dan Hak saat Kerja di Hari Libur Nasional
Aturan Kerja di Hari Libur Nasional. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan yang tetap menugaskan pegawainya untuk kerja di hari libur Nasional diharapkan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah mengatur ketentuan masuk kerja dan kewajiban pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh di hari libur Nasional.

Berikut penjelasan tentang ketentuan masuk kerja, kewajiban pengusaha saat mempekerjakan pekerja atau buruhnya, jenis-jenis pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus, dan sanksi jika pengusaha tidak bayar upah lembur di hari libur nasional.

1. Ketentuan Masuk Kerja di Hari Libur Nasional

- Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Demikian dikutip dari Instagram @kemnaker, Minggu (29/12/2024).

- Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan harus dilaksanakan secara terus menerus, pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan pekerja dengan pengusaha.

- Pengusaha wajib membayar upah lembur kepada pekerja/buruh yang tetap bekerja.

2. Kewajiban Pengusaha saat Mempekerjakan Pekerja/Buruh Bekerja di Hari Libur Nasional

- Membayar upah kerja lembur

- Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya

- Memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kalori, bila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih. Untuk pemberian makanan dan minuman tersebut tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.

3. Jenis-jenis Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus-Menerus

- Pelayanan jasa kesehatan

- Jasa perbaikan alat transportasi

- Pelayanan jasa transportasi

- Usaha pariwisata

- Penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM) dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191931/bsu-xrFw_large.jpg
Kado Manis untuk Pekerja: BSU Rp600.000 Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191934/wfa-Wk9c_large.jpg
Pekerja Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Ini Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190937/menaker_soal_wfa_pekerja-jqPp_large.jpg
Menaker Ungkap Alasan Imbau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190648/menaker-DlhV_large.png
Menaker Imbau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Gaji Jangan Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement