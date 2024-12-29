Intip Kekayaan Raja Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani

JAKARTA – Intip kekayaan Raja Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Dia tercatat sebagai salah satu pemimpin terkaya di dunia.

Hingga tahun 2023, total kekayaannya diperkirakan mencapai Rp30,6 triliun. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dikenal sebagai salah satu pemimpin dengan kekayaan terbesar di dunia. Kekayaannya memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian Qatar.

1. Harta kekayaan Raja Qatar

Berdasarkan berbagai sumber, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tercatat memiliki kekayaan yang mencapai Rp30,6 triliun pada tahun 2023. Kekayaan tersebut menjadikannya representasi kemakmuran bagi negaranya.

Selain memimpin negara, Sheikh Tamim juga mengelola sumber daya alam, termasuk cadangan gas alam terbesar di dunia. Selain itu, kekayaannya juga berasal dari berbagai investasi yang berhasil ia kembangkan.

Cari tahu di sini asal-usul kekayaan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

2. Properti Real Estat

Sheikh Tamim memiliki berbagai properti mewah, termasuk mansion dan istana di berbagai belahan dunia, seperti di London, New York, dan Paris.