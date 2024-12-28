Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan TD Pardede, Orang Batak Terkaya di Indonesia

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |01:13 WIB
Harta Kekayaan TD Pardede, Orang Batak Terkaya di Indonesia
Harta Kekayaan TD Pardede (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan TD Pardede, orang Batak terkaya di Indonesia. Namanya terkenal sebagai pengusaha sukses kaya raya berdarah Batak.

Tumpal Dorianus Pardede, yang lebih dikenal sebagai TD Pardede, adalah seorang tokoh yang lahir di Balige, Sumatera Utara. Pria kelahiran 16 Oktober 1916 ini sudah memiliki kemauan yang tinggi dalam berbisnis sejak kecil. Semasa kecil, ia pernah mengumpulkan kelereng yang diperoleh dari pertandingan untuk dijual kembali di pasar.

1. Punya Perusahaan

TD Pardede pernah menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai Rp550 miliar pada tahun 1980. Jika disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini, kekayaannya diperkirakan mencapai angka triliunan Rupiah.

Pada usia 30-an, TD Pardede diangkat menjadi Perwira Dagang selama masa Revolusi Kemerdekaan, di mana ia bertugas mengelola logistik untuk kebutuhan tentara. Namun, pada tahun 1949 ia memutuskan keluar dari militer untuk memulai usaha di bidang tekstil.

 2. Inspirasi dari Banyak Orang

TD Pardede terinspirasi dari banyaknya orang di sekitarnya yang mengenakan singlet, sehingga memulai bisnis tekstil dengan fokus pada produksi singlet. Hanya dalam waktu empat tahun, usahanya berkembang hingga memproduksi selimut dan benang pintal hingga menarik perhatian Presiden Soekarno.

Keberhasilan bisnisnya, membuat Soekarno mengangkat Pardede sebagai Menteri Berdikari, sejalan dengan gagasan presiden tentang kemandirian ekonomi. Pardede juga mendirikan TD Pardede Holding Company, yang membawahi 28 badan usaha dan mempekerjakan sekitar 5.000 orang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement