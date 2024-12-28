Harta Kekayaan TD Pardede, Orang Batak Terkaya di Indonesia

JAKARTA - Harta kekayaan TD Pardede, orang Batak terkaya di Indonesia. Namanya terkenal sebagai pengusaha sukses kaya raya berdarah Batak.

Tumpal Dorianus Pardede, yang lebih dikenal sebagai TD Pardede, adalah seorang tokoh yang lahir di Balige, Sumatera Utara. Pria kelahiran 16 Oktober 1916 ini sudah memiliki kemauan yang tinggi dalam berbisnis sejak kecil. Semasa kecil, ia pernah mengumpulkan kelereng yang diperoleh dari pertandingan untuk dijual kembali di pasar.

BACA JUGA: Daftar Pengusaha Muslim Terkaya di Dunia 2024

1. Punya Perusahaan

TD Pardede pernah menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai Rp550 miliar pada tahun 1980. Jika disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini, kekayaannya diperkirakan mencapai angka triliunan Rupiah.

Pada usia 30-an, TD Pardede diangkat menjadi Perwira Dagang selama masa Revolusi Kemerdekaan, di mana ia bertugas mengelola logistik untuk kebutuhan tentara. Namun, pada tahun 1949 ia memutuskan keluar dari militer untuk memulai usaha di bidang tekstil.

2. Inspirasi dari Banyak Orang

TD Pardede terinspirasi dari banyaknya orang di sekitarnya yang mengenakan singlet, sehingga memulai bisnis tekstil dengan fokus pada produksi singlet. Hanya dalam waktu empat tahun, usahanya berkembang hingga memproduksi selimut dan benang pintal hingga menarik perhatian Presiden Soekarno.

Keberhasilan bisnisnya, membuat Soekarno mengangkat Pardede sebagai Menteri Berdikari, sejalan dengan gagasan presiden tentang kemandirian ekonomi. Pardede juga mendirikan TD Pardede Holding Company, yang membawahi 28 badan usaha dan mempekerjakan sekitar 5.000 orang.