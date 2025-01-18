Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH di 2025

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |07:03 WIB
Berikut Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH di 2025
Bansos PKH 2025 ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 kini dapat melakukan pengecekan dengan mudah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. 

Melalui aplikasi "Cek Bansos" atau situs resmi Kementerian Sosial, pengguna hanya perlu memasukkan data diri dan wilayah untuk mengetahui apakah mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Bantuan ini ditujukan bagi keluarga yang tergolong miskin dan rentan, dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. 

Berikut 2 cara mengecek penerima bansos PKH 2025

Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH

Masyarakat yang terdaftar dalam penerima bansos PKH bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. 

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

- Unduh aplikasi di Google Play Store.

- Buat akun dengan mengisi data pribadi: NIK, nama, alamat, KK, nomor ponsel, email, foto KTP dan swafoto.

- Verifikasi email untuk aktivasi akun.

- Cek status penerima bansos melalui menu "Profil". 

 

