HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 7.170

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |16:29 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 7.170
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 16,0 poin atau 0,22 persen ke 7.170 pada sesi terakhir perdagangan Senin (20/1/2025),


1. Konsolidasi Saham


Pada penutupan perdagangan,  terdapat 336 saham menguat, 296 saham melemah dan 323 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,3 triliun dari 19 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,16 persen ke 833,63, indeks JII melemah 0,50 persen ke 470,91, indeks IDX30 menguat 0,24 persen ke 4289,63 dan indeks MNC36 menguat 0,05 persen ke 323,86.

Untuk sektoral mayoritas menguat ada energi 0,91 persen, konsumer siklikal 0,67 persen, keuangan 0,69 persen, infrastruktur 0,17 persen, properti 0,35 persen, bahan baku 1,18 persen, teknologi 1,20 persen.

Sektor yang melemah ada konsumer non siklikal 0,88 persen, industri 0,74 persen, kesehatan 0,43 persen. 

 

