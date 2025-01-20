Prabowo Target RI Tak Lagi Impor BBM dalam 5 Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan lima tahun ke depan Indonesia tak lagi mengimpor minyak mentah. Artinya, bahan baku yang diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM) di kilang milik PT Pertamina (Persero) seluruhnya bakal berasal dari dalam negeri.

1. Swasembada Energi

Hal itu ditegaskan Prabowo saat berbicara soal swasembada energi nasional. Dia memastikan tak lama lagi Indonesia bisa merealisasikan kemandirian energi secara 100 persen.

“Kita harus swasembada energi dan sasaran kita 100 persen swasembada energi,” ujar Prabowo saat peresmian 37 proyek infrastruktur ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

“Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan lagi impor BBM dari luar. saya punya punya keyakinan dalam 5 tahun kita tidak impor BBM lagi,” paparnya.

2. Indonesia Punya Mimpi

Indonesia punya mimpi bisa menjadi negara modern atau maju. Hal tersebut bisa diimplementasikan jika sejumlah indikator bisa diterapkan, salah satunya swasembada energi.

Prabowo mencatat energi dibutuhkan untuk melangsungkan transformasi, termasuk sebagai sumber industri.

“Saudara-saudara sekalian kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. kita ingin jadi negara modern negara maju, kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, kita ingin menghilangkan kemiskinan dari Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” jelas dia.