Prabowo Butuh Rp48 Triliun untuk Alirkan Listrik di Ribuan Desa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk melistriki ribuan dusun mencapai Rp48 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan ribuan pemukiman di sejumlah pedesaan yang belum terjamah listrik.

“Saudara-saudara sekalian ada berapa ribu dusun yang belum sampai listrik dan dilaporkan kita butuh Rp48 triliun untuk mencapai itu semua,” ujar Prabowo saat meresmikan 37 proyek infrastruktur ketenagalistrikan secara serentak di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

1. Anggaran Rp48 Triliun

Menurut dia, anggaran sebesar Rp48 triliun bisa dialokasikan, maka dalam jangka waktu lima tahun ke depan perkara itu bisa diatasi pemerintah.

“Kalau Rp48 triliun di bagi 5, berapa itu? Rp9 triliun? rasa-rasanya lima tahun kita bisa selesaikan itu,” paparnya.

2. Proyek Listrik

Adapun, salah satu proyek dari 37

infrastruktur listrik yang diresmikan Presiden adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Fasilitas ini digadang-gadang bisa melistriki lebih dari 71.923 rumah.

PLTA Jatigede merupakan pembangkit dengan kapasitas 2x55 MW yang memanfaatkan air dari Waduk Jatigede.