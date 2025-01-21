Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Sambut Kunjungan Mahasiswa dari Galeri Investasi BEI Universitas Mercu Buana

Qonita , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |15:17 WIB
MNC Sekuritas Sambut Kunjungan Mahasiswa dari Galeri Investasi BEI Universitas Mercu Buana
MNC Sekuritas Sambut Kunjangan Mahasiswa dari Galeri Investasi BEI Universitas Mercu Buana
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

MNC Sekuritas menerima kunjungan 90 mahasiswa dari Galeri Investasi (GI) BEI Universitas Mercu Buana pada Selasa (21/1/2025). 

Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi mengenai pasar modal oleh Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana dan dilanjutkan dengan pemaran mengenai program kerja magang yang ada di MNC Sekuritas oleh Head of Human Resources MNC Sekuritas Rima Melisa Elisabeth Sinaga. 

1. Peluang Mahasiswa Pahami Pasar Modal

Dalam sambutannya, Pembina Galeri Investasi BEI Universitas Mercu Buana Riska Rosdiana menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi salah satu peluang bagi mahasiswa untuk memahami pasar modal secara langsung.

“Kami sangat senang kunjungan mahasiswa ini diterima oleh MNC Sekuritas. Semoga melalui kunjungan ini, mahasiswa kami bisa mendapatkan ilmu serta mendapatkan informasi mengenai lowongan magang yang tersedia di MNC Sekuritas,” kata Riska.

2. MNC Sekuritas Berikan Pengetahuan Pasar Modal

