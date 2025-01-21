IHSG Berakhir di Zona Hijau pada Level 7.181

IHSG Berakhir di Zona Hijau pada Level 7.181. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG menguat 11,08 poin atau 0,15% ke 7.181,82.

1. Transaksi Perdagangan

Pada penutupan perdagangan, Selasa (21/1/2025), terdapat 258 saham menguat, 358 saham melemah dan 339 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dari 19,2 miliar saham yang diperdagangkan.

2. Indeks Bursa

Indeks LQ45 menguat 0,10% ke 834,45, indeks JII melemah 0,43% ke 468,89, indeks IDX30 menguat 0,10% ke 430,05 dan indeks MNC36 menguat 0,40% ke 325,15.

Untuk sektoral yang melemau ada energi 0,13%, konsumer siklikal 0,54%, properti 0,82%, bahan baku 0,45%, transportasi 0,07%, industri 0,43% teknologi 0,38%.

Sektor yang menguat ada konsumer non siklikal 0,19%, keuangan 0,52%, infrastruktur 1,05%, kesehatan 0,61%.