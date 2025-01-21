Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir di Zona Hijau pada Level 7.181

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |16:23 WIB
IHSG Berakhir di Zona Hijau pada Level 7.181
IHSG Berakhir di Zona Hijau pada Level 7.181. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG menguat 11,08 poin atau 0,15% ke 7.181,82.

1. Transaksi Perdagangan

Pada penutupan perdagangan, Selasa (21/1/2025), terdapat 258 saham menguat, 358 saham melemah dan 339 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dari 19,2 miliar saham yang diperdagangkan.

2. Indeks Bursa

Indeks LQ45 menguat 0,10% ke 834,45, indeks JII melemah 0,43% ke 468,89, indeks IDX30 menguat 0,10% ke 430,05 dan indeks MNC36 menguat 0,40% ke 325,15.

Untuk sektoral yang melemau ada energi 0,13%, konsumer siklikal 0,54%, properti 0,82%, bahan baku 0,45%, transportasi 0,07%, industri 0,43% teknologi 0,38%. 

Sektor yang menguat ada konsumer non siklikal 0,19%, keuangan 0,52%, infrastruktur 1,05%, kesehatan 0,61%. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645//ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637//ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179590//ihgs-pyxJ_large.jpg
IHSG Merosot 154 Poin ke Level 8.117 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179533//ihsg-Y6Xi_large.jpg
IHSG Sesi I Kebakaran, Anjlok ke Level 8.028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499//ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490//ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement