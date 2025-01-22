Bahas Potensi Pasar Modal di Tahun Ular Kayu, Intip Bocorannya di Youtube Live MNC Sekuritas

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Tahun 2025 merupakan tahun ular kayu dalam kalender China. Dalam astrologi Tionghoa, ular adalah shio keenam dari 12 shio, sementara elemen kayu memberikan karakteristik unik kepada shio tersebut. Ular merupakan simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan kemampuan beradaptasi, sementara elemen kayu melambangkan pertumbuhan, pembaruan, dan kreativitas.

1. Pasar Modal di Tahun Ular Kayu

Imlek 2576 Kongzili yang jatuh pada 29 Januari 2025 ini diharapkan membawa peluang besar bagi para investor di beberapa instrumen investasi, salah satunya investasi pasar modal. Kombinasi shio ular dan elemen kayu dinilai menciptakan energi positif yang mendorong refleksi, perencanaan, dan langkah-langkah baru dalam investasi. Lantas, bagaimana prediksi proyeksi indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal tahun 2025? Akan seperti apakah prediksi finansial di tahun ular kayu?

2. Live Youtube MNC Sekuritas

Saksikan pembahasan menariknya dalam topik “Menggali Cuan di Tahun Ular Kayu” pada Rabu (22/01/2025) pukul 16.00 WIB bersama Founder fengshui.co.id (Feng Shui Consulting Indonesia) Yulius Fang serta Research Analyst MNC Sekuritas Christian. Anda bisa menyaksikan langsung melalui Youtube Live MNC Sekuritas melalui link bit.ly/fengshuimncs2025 atau melalui Instagram @mncseukuritas.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)