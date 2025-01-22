IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.257

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 75,31 poin atau 1,05 persen ke 7.257 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (22/1/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 280 saham menguat, 326 saham melemah dan 349 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,5 triliun dari 16,2 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 naik 1,41 persen ke 846,18, indeks JII naik 2,16 persen ke 479, indeks IDX30 naik 1,25 persen ke 435,42 dan indeks MNC36 naik 1,27 persen ke 329,29.

Untuk sektoral yang menguat ada energi 0,52 persen, konsumer non siklikal 1,53 persen, konsumer siklikal 1,21 persen, keuangan 0,31 persen, infrastruktur 2,16 persen, bahan baku 0,68 persen, industri 0,71 persen, teknologi 2,54 persen.

Sektor yang melemah ada properti 1,39 persen, transportasi 0,17 persen dan kesehatan 0,18 persen.