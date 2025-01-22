Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo Berharta Rp5,4 Triliun

JAKARTA - Profil Widiyanti Putri Wardhana, menteri terkaya di Kabinet Prabowo berharta Rp5,4 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap menteri terkaya di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi yang terkaya dengan total harta Rp5,4 triliun.

“Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dikutip Rabu (22/1/2025).

Berikut adalah profil Widiyanti Putri Wardhana yang menjadi Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo berharta Rp5,4 triliun:

1. Profil dan Sumber Kekayaan

Widiyanti Putri Wardhana adalah anak dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group. Widiyanti diketahui menikah dengan Wishnu Wardhana, yang juga merupakan Direktur Utama TLDN dan pernah menjabat sebagai direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY).

Wishnu diketahui pernah bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga pernah menyebut nama Wishnu Wardhana akan menjadi salah satu orang yang akan membantunya jika terpilih menjadi Presiden.

Sementara itu, Widiyanti Putri menjabat sebagai Komisaris Teladan Prima Agro sejak 2021 dan sebelumnya Widiyanti adalah Direktur Teladan Prima Agro sejak 2012-2021. Demikian dikutip dalam situs resmi Teladan Prima Agro.

Dia juga menjabat sebagai Komisaris dibeberapa anak usaha PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2013. Sebelumnya, dia juga merupakan Komisaris PT Teladan Agro Resources pada 2007 – 2012.

Selain membangun karir di dunia bisnis, Widiyanti Putri adalah sosok yang aktif di bidang sosial dan memiliki posisi di berbagai organisasi nirlaba.

Dibekali dengan komitmen yang tinggi untuk membawa perubahan yang positif terhadap tanah air, Widiyanti Putri didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) pada periode tahun 2018 – 2024. Dia juga menduduki posisi sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani.

2. Riwayat Pendidikan

Dia meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California, Amerika Serikat tahun 1993.

Peran strategis ini menempatkannya sebagai salah satu figur kunci dalam mengelola operasional dan pertumbuhan perusahaan yang berfokus pada perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

3. Total Kekayaan

A. Tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000

B. Alat transportasi dan mesin senilai Rp19.463.000.000

C. Harta bergerak lainnya Rp43.814.169.039

D. Surat berharga Rp5.075.638.855.071

E. Kas dan setara kas Rp67.168.797.235

F. Harta lainnya Rp77.719.917.824

Widiyanti Putri Wardhana tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian total harta kekayaannya adalah sebesar Rp5.435.833.014.169 atau Rp5,4 triliun.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)