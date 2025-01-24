IHSG Turun 0,23% ke Level 7.216 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada jeda makan siang. IHSG di zona merah dengan turun 0,23% atau 16,48 poin ke level 7.216.

1. Transaksi Saham

Siang ini, Jumat (24/1/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,40 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,56 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 687.889 kali. Adapun, sebanyak 312 saham harganya turun, 220 saham harganya naik dan 262 saham lain harganya stagnan.

Sektor infrastruktur turun 1,12%, sektor energi turun 0,73%, sektor teknologi turun 0,70%, sektor transportasi turun 0,21%, sektor industri turun 0,07%, sektor keuangan turun 0,05%.

Sedangkan sektor properti naik 1,73%, sektor bahan baku naik 0,26% , sektor non siklikal naik 0,15%, dan sektor siklikal naik 0,01%, sementara sektor kesehatan stagnan.

2. Saham Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Golden Flower Tbk (POLU) naik 24,63% ke Rp2.530, PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) naik 24,06 ke Rp232, dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) naik 16,70% ke Rp12.925.