Perbandingan Harta Kekayaaan Widiyanti Putri Wardhana dengan Sakti Wahyu Trenggono

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaaan Widiyanti Putri Wardhana dengan Sakti Wahyu Trenggono. Keduanya merupakan menteri terkaya dalam jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo pada periode 2024 - 2029.

Widiyanti Putri Wardhana menjabat sebagai Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih. Sementara Sakti Wahyu Trenggono menduduki posisi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Para menteri ini tidak hanya dikenal sebagai pejabat publik, tetapi juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam dunia bisnis sebelum terjun ke pemerintahan. Lalu bagaimana perbandingan harta kekayaan keduanya?

Harta Kekayaan Widiyanti

Widiyanti Putri Wardhana tercatat sebagai menteri dengan kekayaan terbesar di Kabinet Merah Putih. Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung total kekayaannya senilai Rp5,4 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp152,02 miliar yang tersebar di lokasi strategis seperti Jakarta Selatan, alat transportasi dan mesin senilai Rp19,46 miliar yang mencakup tujuh mobil mewah, serta harta bergerak lainnya senilai Rp43,81 miliar.

Selain itu, Widiyanti diketahui memiliki surat berharga dengan total nilai fantastis sebesar Rp5,07 triliun, kas dan setara kas senilai Rp67,16 miliar, dan harta lainnya sebesar Rp77,71 miliar.

Dengan tidak adanya utang yang dilaporkan, seluruh kekayaannya merupakan aset bersih, mencerminkan keberhasilannya dalam mengelola investasi dan aset dari latar belakang bisnis yang solid.