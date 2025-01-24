Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hemat Rp1,1 Triliun, Proyek Gasifikasi Samarinda dan Gorontalo Dilanjutkan di 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |09:52 WIB
Hemat Rp1,1 Triliun, Proyek Gasifikasi Samarinda dan Gorontalo Dilanjutkan di 2025
Proyek Gasifikasi Gas Samarinda dan Gorontalo Dilanjutkan di 2025 (Foto: PLN EG)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN Energi Gas (PLN EG) sebagai anak perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) akan melanjutkan program pengoperasian Pipa Gas Tanjung Batu di Samarinda, Kalimantan Timur dan gasifikasi FSRU Gorontalo di 2025. 

"Untuk mendukung PLN EPI melalui penyediaan infrastruktur gas yang andal dan efisien PLN EG akan melanjutkan pengoperasian Pipa Gas Tanjung Batu sepanjang 48,3 km di Samarinda, Kalimantan Timur," kata 
Sekretaris Perusahaan PLN EG Evi Purnama Sari di Jakarta.

1. Proyek Gas Bisa Hemat Rp1,1 Triliun

Infrastruktur ini menggantikan penggunaan HSD dengan proyeksi penghematan biaya sebesar hingga Rp1,1 triliun per tahun. PLN EG juga melanjutkan pekerjaan Gasifikasi FSRU Gorontalo yang sudah beroperasi sejak Februari 2022.

Di samping itu, PLN EG melaksanakan pekerjaan penyediaan infrastruktur fasilitas penyimpanan, transportasi, regasifikasi untuk pembangkit. PLN EG juga melaksanakan penyediaan jasa operation & maintenance melalui pengelolaan dan pemeliharaan aset untuk memastikan keberlanjutan operasional secara optimal.

"Kami percaya bahwa pengelolaan sumber daya gas yang efisien akan menjadi kunci bagi terciptanya keberlanjutan energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Evi Purnama Sari. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179426/listrik-gqIk_large.jpg
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178699/listrik_pln-UQqT_large.jpeg
Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178157/tarif_listrik-kaQZ_large.jpeg
Daftar Tarif Listrik Subsidi hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176950/purbaya-9JrI_large.jpg
Kucuran Rp200 Triliun Mulai Terasa, Purbaya Sebut Permintaan Listrik Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement