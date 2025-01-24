Hemat Rp1,1 Triliun, Proyek Gasifikasi Samarinda dan Gorontalo Dilanjutkan di 2025

JAKARTA - PT PLN Energi Gas (PLN EG) sebagai anak perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) akan melanjutkan program pengoperasian Pipa Gas Tanjung Batu di Samarinda, Kalimantan Timur dan gasifikasi FSRU Gorontalo di 2025.

"Untuk mendukung PLN EPI melalui penyediaan infrastruktur gas yang andal dan efisien PLN EG akan melanjutkan pengoperasian Pipa Gas Tanjung Batu sepanjang 48,3 km di Samarinda, Kalimantan Timur," kata

Sekretaris Perusahaan PLN EG Evi Purnama Sari di Jakarta.

1. Proyek Gas Bisa Hemat Rp1,1 Triliun

Infrastruktur ini menggantikan penggunaan HSD dengan proyeksi penghematan biaya sebesar hingga Rp1,1 triliun per tahun. PLN EG juga melanjutkan pekerjaan Gasifikasi FSRU Gorontalo yang sudah beroperasi sejak Februari 2022.

Di samping itu, PLN EG melaksanakan pekerjaan penyediaan infrastruktur fasilitas penyimpanan, transportasi, regasifikasi untuk pembangkit. PLN EG juga melaksanakan penyediaan jasa operation & maintenance melalui pengelolaan dan pemeliharaan aset untuk memastikan keberlanjutan operasional secara optimal.

"Kami percaya bahwa pengelolaan sumber daya gas yang efisien akan menjadi kunci bagi terciptanya keberlanjutan energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Evi Purnama Sari.