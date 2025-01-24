Nikmati Long Weekend Tahun Baru Imlek dengan Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - Libur panjang akan tiba! Siapkan diri kamu untuk menikmati long weekend Tahun Baru Imlek yang akan dimulai sejak 25 hingga 29 Januari 2025. Hal ini merupakan momen yang tepat untuk menikmati waktu bersama keluarga dan kerabat spesial sambil memanjakan diri dengan sajian promo menarik yang disuguhkan oleh MNC Bank.

Saat ini MNC Bank tengah menghadirkan promo menarik di berbagai merchant pilihan yang dapat kamu manfaatkan dengan bertransaksi menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank agar long weekend-mu makin cuan!



Simak deretan promo Kartu Kredit MNC Bank terkni yang dapat kamu manfaatkan agar transaksimu semakin cuan dan menyenangkan.

1. Akomodasi – Travel

Untuk menunjang kebutuhanmu dalam berlibur, MNC Bank menyajikan promo istimewa yang dapat kamu nikmati agar liburanmu makin hemat dan menyenangkan. Kamu bisa manfaatkan promo pembelian tiket kereta api dan penerbangan dengan melalui web dan aplikasi Mister Aladin.

Jangan lupa gunakan Kartu Kredit MNC Bank agar kamu berhak menikmati potongan harganya ya! Selain itu, kamu juga dapat menikmati hematnya menginap di jaringan Topotels dan Dreamwell yang tersebar di beberapa kota besar dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank.

2. E-Commerce

Nikmati kepraktisan berbelanja melalui merchant e-commerce yang bekerjasama dengan MNC Bank. Ada Shopee yang saat ini sedang menggelar Lunar New Year dari tanggal 16 Januari hingga 3 Februari 2025, yang dapat kamu manfaatkan dengan bertransaksi menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank.

Penuhi kebutuhan sehari-harimu di ASTRO dan nikmati potongan harga dengan menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Yang tak kalah menarik, kamu juga dapat memanfaatkan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank