HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Ayah Widiyanti Putri Wardhana Menteri Terkaya Berharta Rp5,4 Triliun

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |06:49 WIB
Ternyata Ini Ayah Widiyanti Putri Wardhana Menteri Terkaya Berharta Rp5,4 Triliun
Harta Kekayaan Menteri Pariwisata (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Wiwoho Basuki, Ayah dari menteri terkaya berharta Rp5,4 triliun, Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata di kabinet Merah Putih.

Nama putrinya menarik perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.

Tidak banyak yang tahu, Widiyanti Putri adalah putri dari Wiwoho Basuki Tjokronegoro, seorang pengusaha dan investor ternama di Indonesia, yang tentu saja memberi pengaruh besar dalam perjalanan hidup juga kariernya.

1.    Profil Wiwoho Basuki Tjokronegoro


Salah satu pendiri Teladan Group dengan pengalaman lebih dari 52 tahun di berbagai sektor industri, khususnya di bidang energi dan pengembangan industri, Pemimpin bisnis dan investor ternama di Indonesia, Wiwoho Basuki memegang peran penting di berbagai perusahaan di bawah naungan grup tersebut. PT Teladan Resources juga tercatat sebagai pemilik properti mewah di Jakarta Selatan, yakni The Capital Residence, sebuah gedung apartemen bergengsi di kawasan Kebayoran. 


Selain memiliki bisnis di sektor energi dan industri, PT Teladan Resources, yang berada di bawah kepemimpinannya, juga memiliki portofolio bisnis di berbagai bidang. Beberapa di antaranya termasuk keterlibatannya dalam kemitraan dengan PT Freeport Indonesia melalui PT Mahaka Industri Perdana, pertambangan batu bara di bawah PT Indika Energy Tbk, juga sektor kelapa sawit melalui PT Teladan Prima Agro Tbk. 
Ia juga pernah menduduki beberapa posisi strategis di Indika Energy, yang menunjukkan kepemimpinannya di sektor industri dan wawasannya yang luas.

2.    Riwayat Pendidikan Wiwoho Basuki 


Riwayat pendidikan Wiwoho Basuki yang berhasil mendapat tiga gelar yaitu pendidikan di bidang Teknik Perminyakan pada tahun 1964 sebagai Sarjana (Bachelor of Science) lalu melanjutkan pendidikannya di bidang yang sama pada tahun 1965 di University of Kansas, Lawrence, Kansas, AS sebagai Magister (Master of Science) . Tidak berhenti disitu, Ia melanjutkan studi pascasarjana di bidang Ilmu Kebumian, Stanford University, Palo Alto, California, AS pada tahun 1968-1969.

 

