Profil Wiwoho Basuki, Ayah Menteri Terkaya Widiyanti Putri Wardhana

JAKARTA - Profil Wiwoho Basuki, ayah Widiyanti Putri Wardhana menteri terkaya berharta Rp5,4 triliun. Tak hanya dikenal sebagai seorang pengusaha ternama, Wiwoho juga memiliki pengalaman panjang lebih dari lima dekade di berbagai sektor industri.

Nama Widiyanti sendiri mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ia tercatat sebagai menteri terkaya dengan total harta kekayaan mencapai Rp5,4 triliun.

1. Profil Wiwoho Basuki Tjokronegoro

Wiwoho Basuki adalah seorang pemimpin bisnis dan investor ternama di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 52 tahun di berbagai sektor industri, khususnya di bidang energi dan pengembangan industri.

Sebagai salah satu pendiri Teladan Group, Wiwoho Basuki memegang peran penting di berbagai perusahaan di bawah naungan grup tersebut. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Indika Energy, yang menunjukkan wawasan luas serta kepemimpinannya di sektor industri.

Selain memiliki bisnis di sektor energi dan industri, PT Teladan Resources, yang berada di bawah kepemimpinannya, juga memiliki portofolio bisnis di berbagai bidang. Beberapa di antaranya termasuk sektor kelapa sawit melalui PT Teladan Prima Agro Tbk, pertambangan batu bara di bawah PT Indika Energy Tbk, serta keterlibatannya dalam kemitraan dengan PT Freeport Indonesia melalui PT Mahaka Industri Perdana.



Selain itu, PT Teladan Resources juga tercatat sebagai pemilik properti mewah di Jakarta Selatan, yakni The Capital Residence, sebuah gedung apartemen bergengsi di kawasan Kebayoran.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)