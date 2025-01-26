Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Wiwoho Basuki, Ayah Menteri Terkaya Widiyanti Putri Wardhana

Qonita , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |09:06 WIB
Profil Wiwoho Basuki, Ayah Menteri Terkaya Widiyanti Putri Wardhana
Sosok Wiwoho Basuki, Ayah Menteri Terkaya Widiyanti Putri Wardhana (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Profil Wiwoho Basuki, ayah Widiyanti Putri Wardhana menteri terkaya berharta Rp5,4 triliun. Tak hanya dikenal sebagai seorang pengusaha ternama, Wiwoho juga memiliki pengalaman panjang lebih dari lima dekade di berbagai sektor industri.

Nama Widiyanti sendiri mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ia tercatat sebagai menteri terkaya dengan total harta kekayaan mencapai Rp5,4 triliun.

1. Profil Wiwoho Basuki Tjokronegoro

Wiwoho Basuki adalah seorang pemimpin bisnis dan investor ternama di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 52 tahun di berbagai sektor industri, khususnya di bidang energi dan pengembangan industri.

Sebagai salah satu pendiri Teladan Group, Wiwoho Basuki memegang peran penting di berbagai perusahaan di bawah naungan grup tersebut. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Indika Energy, yang menunjukkan wawasan luas serta kepemimpinannya di sektor industri.

Selain memiliki bisnis di sektor energi dan industri, PT Teladan Resources, yang berada di bawah kepemimpinannya, juga memiliki portofolio bisnis di berbagai bidang. Beberapa di antaranya termasuk sektor kelapa sawit melalui PT Teladan Prima Agro Tbk, pertambangan batu bara di bawah PT Indika Energy Tbk, serta keterlibatannya dalam kemitraan dengan PT Freeport Indonesia melalui PT Mahaka Industri Perdana.
 
Selain itu, PT Teladan Resources juga tercatat sebagai pemilik properti mewah di Jakarta Selatan, yakni The Capital Residence, sebuah gedung apartemen bergengsi di kawasan Kebayoran.


Baca Selengkapnya: Sosok Wiwoho Basuki, Ayah Widiyanti Putri Wardhana Menteri Terkaya Berharta Rp5,4 Triliun

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement