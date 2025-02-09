Kapan Dolar Menyentuh Titik Terendah di Indonesia?

JAKARTA – Kapan dolar menyentuh titik terendah di Indonesia? Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dolar AS sempat bikin heboh. Beberapa waktu lalu, nilai tukar dolar sempat berada di titik terendah di Indonesia akibat kesalahan dari situs pencarian Google. Nilai ini mencapai angka Rp8.170,65 untuk konversi USD1.

Hasil konversi ini sempat mendapatkan perhatian publik karena kurs rupiah terhadap dolar AS mengalami penguatan hingga 50%. Namun, Bank Indonesia (BI) buka suara dan menegaskan bahwa level tersebut bukanlah level yang seharusnya.

Melansir dari data Bloomberg, kurs rupiah terbaru per 5 Februari 2025 adalah Rp16.351. Nilai ini akan terus mengalami perubahan sepanjang waktu.

Kurs rupiah saat ini hampir mendekati titik terendah di Rp16.650 pada Juni 1998 era Orde Baru. Lantas, kapan dolar menyentuh titik terendah di Indonesia? Berikut Okezone merangkum 3 waktu ketika nilai dolar AS melemah di Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Data Bloomberg menampilkan grafik kurs rupiah selama 5 tahun terakhir mulai 2021 sampai 2025. Pada data ini, kurs dolar sempat berada di titik terendah yang tercatat pada 3 waktu.

1. Rp13.675 pada 7 Februari 2020.

2. Rp13.878 pada 5 Juni 2020.

3. Rp13.973 pada 12 Februari 2021.

Selain 3 waktu di atas, kurs dolar masih berada di kisaran Rp14.000 sampai kurs tertinggi di kisaran Rp16.000.

Sementara, di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjadi masa krisis finansial global pada 2007 akibat krisis subprime mortgage di AS yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp9-10 ribu.