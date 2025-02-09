Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Bansos yang Cair di Bulan Februari 2025 dari Pemerintah

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |21:10 WIB
Cara Cek Bansos yang Cair di Bulan Februari 2025 dari Pemerintah
Cara Cek Bansos yang Cair di Bulan Februari 2025 dari Pemerintah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Cara cek bansos yang cair di bulan Februari 2025 dari pemerintah.Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan  Bantuan Pangan Non Tunai BPNT). Pemberian bansos ini sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terhadap masyarakat kurang mampu.

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan jadwal pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT dilakukan bertahap mulai awal Februari 2025. Bantuan akan disalurkan melalui rekening bank yang sudah terdaftar di berbagai bank (Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN) atau bagi penerima yang belum memiliki rekening bank, pencairan bansos dapat dilakukan melalui kantor pos.

Apa itu Bansos PKH?

Bansos PKH adalah program bantuan sosial yang ditujukan khusus untuk keluarga kurang mampu yang memenuhi kriteria dan syarat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seperti keluarga yang terdapat ibu hamil, balita , anak sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. 

Selain bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin rentan. PKH juga berfokus untuk meningkatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Apa itu Bansos BPNT?

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berupa saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bantuan ini akan disalurkan sebulan sekali dengan nominal Rp200 ribu bagi setiap penerima bansos BPNT.

Cara Cek Bansos yang Cair di Bulan Februari 2025, dilansir dari berbagai sumber.

Melalui Situs Resmi Kemensos

Buka situs resmi cek bansos Kemensos melalui tautan https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Lengkapi data, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal penerima bantuan.

Masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di KTP.

Input kode captcha sesuai dengan kode yang tertera..

Klik tombol “Cari Data”.

Jika anda sudah terdaftar sebagai penerima bansos, maka sistem akan menunjukan informasi lengkap mengenai status penerima bansos anda seperti keterangan dan periode bantuan. 

Sebaliknya, jika NIK anda tidak terdaftar sebagai penerima bansos, maka sistem akan menampilkan bahwa anda bukan meripakan penerima bansos.

 

