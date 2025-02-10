Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Pekan Dibuka Lesu ke Level 6.681

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |09:23 WIB
IHSG Awal Pekan Dibuka Lesu ke Level 6.681
IHSG Awal Pekan Dibuka Lesu ke Level 6.681 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan dibuka lesu pada perdagangan hari ini, Senin (10/2/2025). IHSG dibuka melemah 0,77% ke level 6.691,23 dari 6.742 di pekan lalu.
Pada semenit awal IHSG melanjutkan pelemahan dengan 0,72% ke 6.693, dengan 153 saham di zona hijau, 176 melemah, dan 626 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp731 juta, dengan volume 467 juta saham.

1. Sektor Penopang IHSG

Indeks LQ45 melemah 0,84% ke 778,30, indeks JII melemah 0,37% ke 440,30, indeks MNC36 turun 1,04% ke 304,36, dan IDX30 turun 1,02% ke 402,70.
Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah pagi ini yaitu energi 1,86%, konsumer siklikal 0,01%, keuangan 0,43%, infrastruktur 1,41%, properti 0,63%, industri 0,21%, teknologi 0,41%, kesehatan 0,75%.
Indeks sektoral yang menguat ada konsumer non siklikal 0,62%, bahan baku 0,11%, transportasi 0,60%.

2. Top Gainers

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) naik 18,82% di Rp101, PT Brigit Biofarma Teknologi Tbk (OBAT) menguat 11,02% di Rp655, dan PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) menguat 8,74% di Rp112.

3. Top Losers

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) turun 23,25% di Rp3.500, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melemah 18,32% di Rp9.250 dan PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) turun 9,90% di Rp91.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

