HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Lebih Selektif, Bagaimana Pertumbuhan Kredit di 2025?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |13:36 WIB
Bank Lebih Selektif, Bagaimana Pertumbuhan Kredit di 2025?
Pertumbuhan Bank di 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Permata Institute for Economic Research (PIER) memprediksi pertumbuhan kredit perbankan di kisaran 10 persen pada 2025. 

1. Pertumbuhan Kredit di 10,78%

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyatakan, pertumbuhan kredit tepatnya 10,78 persen ini didasari oleh data ekspaksi kredit di tahun ini. 

“Namun kalau kita melihat secara potensinya, potensi perekonomian kita, pertumbuhan kredit tahun ini memang masih berkisar 10 persenan. Lebih tepatnya tadi sudah kami sampaikan juga di kisaran 10,78 persen untuk pertumbuhan kredit di tahun ini,” kata Josua dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review: FY 2024, Senin (10/2/2025). 

2. Didasari Pertumbuhan PDB Nasional 

Josua menambahkan, proyeksi juga didasari pada pertumbuhan PDB nominal yang tetap tumbuh mungkin hampir 8 persen. 

“Dan artinya kalau kita melihat dari sisi kreditnya mungkin berkaitan dengan kredit investasi dan itu juga kita lihat realisasi kalau kita lihat di bulan Desember yang lalu, itu pun juga pertumbuhannya cukup tinggi,” ujar Josua. 

 

Halaman:
1 2
