IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.629

IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.629

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |09:19 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.629
IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.629 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (11/2/2025). IHSG pagi ini dibuka melemah 0,28% ke level 6.629,82 dari 6.648 di perdagangan kemarin.
Pada semenit awal IHSG melanjutkan pelemahan dengan 0,30% ke 6.628, dengan 167 saham di zona hijau, 118 melemah, dan 670 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp649 juta, dengan volume 616 juta saham.

1. Penopang IHSG

Indeks LQ45 melemah 0,37% ke 770,42, indeks JII menguat 0,23% ke 441,22, indeks MNC36 turun 0,45% ke 300,05, dan IDX30 turun 0,44% ke 397,71.
Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah pagi ini yaitu konsumer non siklikal 0,48%, konsumer siklikal 0,34%, infrastruktur 0,60%, properti 0,08%, transportasi 0,03%, kesehatan 0,12%.
Indeks sektoral yang menguat ada energi 0,15%, teknologi 0,58%.

2. Top Gainers

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) naik 24,62% di Rp1.215, PT Perdana Bangun Persada Tbk (KONI) menguat 24,60% di Rp1.950, dan PT Argo Pantes Tbk (ARGO) menguat 18,64% di Rp1.050.

3. Top Losers

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) turun 21,68% di Rp1.445, PT Tanah Laut Tbk (INDX) melemah 10,91% di Rp98 dan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (OLIV) turun 10% di Rp18.


 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

