Kantor Pajak Beri Apresiasi Atas Capaian Kepatuhan dan Penerimaan

JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres memberikan apresiasi kepada Lurah Semanan dan Lurah Kalideres sebagai kelurahan dengan capaian pertumbuhan penerimaan pajak dan realisasi penerimaan SPT Tahunan tertinggi di Kecamatan Kalideres.



Pemberian apresiasi ini dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik terkait Penerimaan Pajak Kecamatan Kalideres Tahun 2024 yang bertempat di KPP Pratama Jakarta Kalideres pada hari Selasa, 11 Februari 2025. Pemberian apresiasi turut disaksikan oleh Camat Kecamatan Kalideres Wukir Prabowo dan lurah se-Kecamatan Kalideres.



1. Realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT



Realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Kelurahan Semanan mencapai 85,85% dari target yang ditetapkan atau sebanyak 8.435 SPT Tahunan, tertinggi se-Kecamatan Kalideres. Sedangkan kelurahan Kalideres berhasil mencapai angka pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 54,23%.



Mengawali acara tersebut, Kepala KPP Pratama Jakarta Kalideres Yudi Asmara Jaka Lelana menyampaikan laporan kinerja penerimaan dan kepatuhan KPP Kalideres tahun 2024 yang mencapai 2,1 triliun atau sebesar 101,32% dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan penerimaan mencatatkan angka yang memuaskan yaitu sebesar 32,12%.



Di sisi lain, realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tahun 2024 mencapai 80,73% dengan total sebanyak 50.022 SPT Tahunan yang telah diterima.



2. Kolaborasi yang Baik Antara DJP



Yudi juga menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diantaranya sebagai perwujudan pola kerja adaptif dan kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, khususnya melalui peran dasawisma.



“Kolaborasi yang baik antara DJP dengan pemerintah daerah ini harapannya dapat meningkatkan basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.” Kata Yudi.



Dalam sesi diskusi, kedua pihak menyoroti pentingnya peran dasawisma. Pemberdayaan dasawisma merupakan sebuah langkah strategis.