PROPERTY

Pak Bas Buka Suara soal Deputi IKN Mengundurkan Diri

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |22:41 WIB
Kepala Otorita IKN Buka Suara soal Pejabat OIKN Mundur
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ( OIKN ) Basuki Hadimuljono menyatakan pengangkatan pejabat OIKN tidak terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini.


1. Pegawai Direkrut dari Berbagai Profesi


Basuki mengatakan bahwa OIKN merupakan organisasi baru, dan rata-rata pegawai yang direkrut dari berbagai profesi termasuk penugasan dari kementerian/lembaga.


"Tadi kami juga ditanya di dalam (saat rapat dengan Komisi II DPR RI)Oke. OIKN ini organisasi baru, karyawannya berasal dari macam-macam. Ada yang direkrut langsung, ada yang dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota," kata Basuki dikutip Antara, Rabu (12/2/2025).


2. Pejabat OIKN


Ia mencontohkan, terdapat pejabat OIKN yang merupakan deputi, direkrut langsung dari swasta, lalu ada pula deputi yang pengugasan langsung dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).


“Yang dari kementerian dan lembaga itu statusnya bisa pengobatan, bisa pengugasan sesuai dengan aturan Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional,” ujarnya.

 

