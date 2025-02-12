Pak Bas Buka Suara soal Deputi IKN Mengundurkan Diri

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ( OIKN ) Basuki Hadimuljono menyatakan pengangkatan pejabat OIKN tidak terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini.



1. Pegawai Direkrut dari Berbagai Profesi



Basuki mengatakan bahwa OIKN merupakan organisasi baru, dan rata-rata pegawai yang direkrut dari berbagai profesi termasuk penugasan dari kementerian/lembaga.



"Tadi kami juga ditanya di dalam (saat rapat dengan Komisi II DPR RI)Oke. OIKN ini organisasi baru, karyawannya berasal dari macam-macam. Ada yang direkrut langsung, ada yang dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota," kata Basuki dikutip Antara, Rabu (12/2/2025).



2. Pejabat OIKN



Ia mencontohkan, terdapat pejabat OIKN yang merupakan deputi, direkrut langsung dari swasta, lalu ada pula deputi yang pengugasan langsung dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).