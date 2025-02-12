JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ( OIKN ) Basuki Hadimuljono menyatakan pengangkatan pejabat OIKN tidak terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini.
Basuki mengatakan bahwa OIKN merupakan organisasi baru, dan rata-rata pegawai yang direkrut dari berbagai profesi termasuk penugasan dari kementerian/lembaga.
"Tadi kami juga ditanya di dalam (saat rapat dengan Komisi II DPR RI)Oke. OIKN ini organisasi baru, karyawannya berasal dari macam-macam. Ada yang direkrut langsung, ada yang dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota," kata Basuki dikutip Antara, Rabu (12/2/2025).
Ia mencontohkan, terdapat pejabat OIKN yang merupakan deputi, direkrut langsung dari swasta, lalu ada pula deputi yang pengugasan langsung dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Yang dari kementerian dan lembaga itu statusnya bisa pengobatan, bisa pengugasan sesuai dengan aturan Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional,” ujarnya.