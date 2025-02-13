Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Efisiensi Anggaran Berlanjut di 2026? Ini Kata Sri Mulyani

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |20:49 WIB
Efisiensi Anggaran Berlanjut di 2026? Ini Kata Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani soal Efisiensi Anggaran di 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan rekonstruksi atas efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) di 2025 dijadikan baseline atau acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

1. Efisiensi Anggaran Sebuah Budaya Baru

Menurutnya, efisiensi anggaran bisa menciptakan sebuah budaya baru di level birokrasi. 


"Kami menyetujui bahwa dari efisiensi di kementerian dan lembaga di 2025 akan dijadikan sebagai baseline,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).


“Kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan (RAPBN) 2026," lanjutnya.

2. Pemangkasan Anggaran Mengacu pada Instruksi Presiden

Adapun, pemangkasan anggaran K/L tahun ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. 


Melalui beleid tersebut, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, K/L harus melaksanakan memperbaiki anggaran yang ada. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184458//menhub_dudy_soal_serap_anggaran-RJks_large.jpg
Kemenhub Serap Anggaran Capai Rp19,31 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184238//menkeu_purbaya-TRWv_large.jpg
Purbaya Kucurkan Rp10 Triliun, RI Resmi Jadi Negara ke-15 di Dunia yang Beri Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183864//menkeu_purbaya-BOlb_large.jpeg
Dapat Aspirasi iklim Bisnis Media Lesu, Ini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182694//menkeu_purbaya-XeP4_large.jpg
Purbaya Surati Kepala Daerah, Desak Percepatan Belanja APBD 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181843//polri_dan_kemenkeu-HKCZ_large.jpg
Begini Kronologi Ekspor Ilegal CPO Terbongkar, Nilai Transaksi Tembus Rp2,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180746//menkeu_purbaya-mIHc_large.jpg
Viral, Purbaya Ngaji Lantunkan Ayat Al-Quran di Tengah Kemacetan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement