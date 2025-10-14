Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tunggu Kesiapan Bank Jakarta dan Bank Jatim Sebelum Guyur Dana Rp10 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |21:03 WIB
Purbaya Tunggu Kesiapan Bank Jakarta dan Bank Jatim Sebelum Guyur Dana Rp10 Triliun
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menelaah rencana penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di dua Bank Pembangunan Daerah (BPD), yakni Bank Jakarta dan Bank Jatim.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut belum dapat dilakukan karena pemerintah masih menunggu kesiapan kedua bank daerah tersebut.

“Realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya juga akan mengkaji kemampuan masing-masing BPD dalam menyalurkan likuiditas yang nantinya disalurkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan asesmen terhadap kedua BPD tersebut.

“Dan setelah itu kami laporkan ke bapak (Purbaya) nanti supaya bisa dilaksanakan,” kata Astera.

Sebagai informasi, langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, di mana pemerintah telah menempatkan dana SAL pada bank-bank milik negara (Himbara) dengan total sebesar Rp200 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177255/menkeu_purbaya-L4FP_large.jpg
Purbaya Akan Investigasi Dana Pemerintah di Simpanan Berjangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177250/menkeu_purbaya-DZg7_large.jpg
Menteri UMKM Ngeluh soal Oknum Bea Cukai, Purbaya: Kalau Ada Kasusnya, Laporkan ke Saya Langsung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177231/luhut_soal_family_office_tak_pakai_apbn-DEIe_large.jpg
Purbaya Ogah Family Office Pakai Dana APBN, Luhut: Tak Ada yang Mau Dibiayai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177176/menkeu_purbaya-x1iC_large.jpg
Bukan Bahas Stimulus, Purbaya Dipanggil Prabowo soal Pupuk hingga Optimalisasi DHE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176996/menkeu_purbaya-5aG2_large.jpg
Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? Purbaya: Ada yang Kirim Pesan ke Saya, Jangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176990/menkeu_purbaya-8O9B_large.jpg
Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement