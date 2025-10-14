Purbaya Belum Mau Bangun Badan Penerimaan Negara

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya belum berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Purbaya menyebut, Presiden Prabowo telah memberikan mandat kepadanya untuk secara langsung mengurus reformasi aparat pajak dan bea cukai demi mengoptimalkan penerimaan negara ke depan.

"Untuk sementara kayaknya enggak akan dibangun. Pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan membawahi sendiri, jadi itu bagian saya pajak dan bea cukai," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya memastikan bahwa di bawah kepemimpinannya, ia akan melanjutkan proses reformasi di dua otoritas utama penerimaan negara tersebut.

Upaya ini dilakukan dengan memastikan sistem pengumpulan pajak dan cukai berjalan lebih efektif serta efisien.

"Karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak," tegasnya.