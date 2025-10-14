Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Belum Mau Bangun Badan Penerimaan Negara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |18:04 WIB
Purbaya Belum Mau Bangun Badan Penerimaan Negara
Menkeu Purbaya (Foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya belum berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Purbaya menyebut, Presiden Prabowo telah memberikan mandat kepadanya untuk secara langsung mengurus reformasi aparat pajak dan bea cukai demi mengoptimalkan penerimaan negara ke depan.

"Untuk sementara kayaknya enggak akan dibangun. Pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan membawahi sendiri, jadi itu bagian saya pajak dan bea cukai," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya memastikan bahwa di bawah kepemimpinannya, ia akan melanjutkan proses reformasi di dua otoritas utama penerimaan negara tersebut.

Upaya ini dilakukan dengan memastikan sistem pengumpulan pajak dan cukai berjalan lebih efektif serta efisien.

"Karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177176/menkeu_purbaya-x1iC_large.jpg
Bukan Bahas Stimulus, Purbaya Dipanggil Prabowo soal Pupuk hingga Optimalisasi DHE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176996/menkeu_purbaya-5aG2_large.jpg
Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? Purbaya: Ada yang Kirim Pesan ke Saya, Jangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176990/menkeu_purbaya-8O9B_large.jpg
Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176963/menkeu_purbaya-9irD_large.jpg
Ketemu Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal? Aduin ke Lapor Pak Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176885/purbaya-7S3v_large.jpg
Alasan Purbaya Akan Turunkan Tarif PPN 11 Persen di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement