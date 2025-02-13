Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India untuk Desain Bangunan Gedung DPR-MK di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |14:57 WIB
Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India untuk Desain Bangunan Gedung DPR-MK di IKN
Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India untuk Desain Bangunan Gedung DPR-MK di IKN (Foto: Otorita IKN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan studi banding ke Mesir, Turki, dan India melihat desain gedung legislatif dan yudikatif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dody mengatakan, saat ini Presiden Prabowo memang meminta desain kantor lembaga legislatif seperti DPR dan yudikatif seperti MA dan MK di IKN yang sebelumnya sudah rampung pada era Jokowi untuk direvisi. 

"Rapat terakhir dengan pak Prabowo (desain kantor legislatif IKN) diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turkiye, satu lagi India," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).

Dody menjelaskan pertimbangan ke 3 negara tersebut sebagai tujuan studi banding proyek kantor legislatif di IKN karena dinilai punya karakteristik desain yang mirip dengan Indonesia. 

"Mungkin pada saat beliau ke sana (Turki, India, Mesir) kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya menurut beliau punya karakter yang mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ tim akan merekonstruksi gambar dan akan menyampaikan ke Pak Prabowo lagi," lanjutnya. 

Sebelumnya, Dody sempat mengatakan pihaknya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan desain ulang rencana pembangunan kompleks kantor legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perubahan desain untuk kedua bangunan gedung kantor tersebut akan menyesuaikan dengan visi dan misi Prabowo terkait pembangunan IKN kedepannya. Saat ini, telah dibentuk tim desain baru dari Otorita IKN bersama Kementerian PU.

"Tim (OIKN) bareng PU itu masalah desain legislatif dan yudikatif, memang desain dibebankan kepada kita, cuman pak Prabowo punya visi dan misi baru, kenapa kemudian minta kepada kita tim desain baru," ujarnya.

 

