Segini Harta Kekayaan Koruptor Harvey Moeis Sebelum Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Timah

JAKARTA - Segini harta kekayaan koruptor Harvey Moeis sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Harvey Moeis kini tengah mendapat sorotan setelah vonisnya ditambah dari yang semula 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara.

Awalnya banyak masyarakat menilai jika vonis 6,5 tahun dengan denda Rp1 miliar tersebut dirasa terlalu ringan untuk sosok yang telah merugikan negara hingga total Rp300 triliun akibat korupsi kasus timah.

Suami Sandra Dewi ini sebelumnya telah didakwa sebagai penghubung dari PT Refined Bangka Tin dengan PT Timah Tbk sehingga menyebabkan kerugian besar untuk negara.

1. Awal Mula Menjadi Perhatian Publik

Sebelum terjerat kasus ini, Harvey Moeis bukanlah sosok yang sering disorot media. Dia baru mencuri banyak perhatian setelah mempersunting Sandra Dewi dalam sebuah acara pesta pernikahan di Disneyland yang megah.

Sejak saat itu, sosok Moeis mulai dikenal sebagai pengusaha kaya yang punya harta berlimpah karena mampu menggelar acara pernikahan mewah di luar negeri.

Hal tersebut membuat banyak orang penasaran akan harta kekayaan Harvey Moeis. Pengusaha yang memiliki banyak saham ini diketahui memiliki sejumlah aset mewah seperti rumah, mobil hingga jet pribadi.