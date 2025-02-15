Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 Proyek Besar Prabowo dari Penghematan Anggaran Rp327 Triliun

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |06:10 WIB
20 Proyek Besar Prabowo dari Penghematan Anggaran Rp327 Triliun
Presiden Prabowo Mengungkapkan Dana yang Dihemat dari Alokasi Program Tanpa Strategi yang Jelas. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Probowo Subianto mengungkapkan kebijakan anggaran berhasil menghemat Rp327 triliun atau sekitar USD20 miliar, setara dengan 10% dari anggaran tahunan negara. Langkah ini diambil mengalihkan dana ke program strategis yang lebih berdampak pada ekonomi nasional.

Prabowo menjelaskan, dana yang dihemat berasal dari alokasi program tanpa strategi yang jelas. Kini, anggaran tersebut dialokasikan untuk lebih dari 20 proyek besar. 

Termasuk hilirisasi mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, pengembangan industri petrokimia, serta pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Dana yang berhasil dihemat ini, semula digunakan untuk membiayai program tanpa strategi yang jelas. Sekarang, uang itu akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini,” ujar Prabowo, pada acara puncak World Governments Summit, Kamis 13 Februari 2025.

Prabowo juga menjelaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong Indonesia menjadi negara pengekspor pangan dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini mencakup peningkatan produksi protein, pengembangan akuakultur, serta investasi dalam energi bersih dan terbarukan.

“Bersama dengan inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung aquaculture (budidaya berbasis air), dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan, dan memanfaatkan sumber daya mineral dan terbarukan kami yang melimpah,” kata Presiden menyebut program-program pemerintah yang akan menerima suntikan dana dari hasil penghematan APBN. Demikian dilansir Antara.

Selain itu, dia menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184839//bahlil-Ldi8_large.jpg
Bahlil Lapor ke Prabowo: Kilang Balikpapan Siap Diresmikan hingga RI Swasembada Solar dan Avtur 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184803//danantara-0riX_large.jpg
Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184795//pajak-SAh3_large.jpg
Penerimaan Pajak Baru Rp1.459 Triliun, Defisit APBN Capai Rp479,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184764//becak_listrik-tIDE_large.jpg
Prabowo Bahas Becak Listrik dan MBG di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184358//bahlil-GREx_large.jpg
Obrolan 3 Jam Prabowo dan Michael Bloomberg dari Investasi hingga Hilirisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183686//purbaya-QNqL_large.jpg
Kementerian dan Lembaga Kembalikan Rp3,5 Triliun, Purbaya: Mereka Nyerah, Enggak Mau Belanja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement