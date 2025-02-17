Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Meroket 2,9% ke Level 6.830

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |16:34 WIB
IHSG Meroket 2,9% ke Level 6.830
IHSG Meroket 2,9% ke Level 6.830
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat tajam di zona hijau pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (17/2/2025). IHSG hari ini meroket 2,90% atau 192,42 poin ke level 6.830.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 19,37 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,58 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,39 juta kali. Adapun, sebanyak 411 saham harganya terkoreksi, 192 saham harganya naik dan 189 saham lainnya stagnan.

1. Penopang IHSG

Sektor bahan baku menguat 3,67%, sektor energi naik 3,30%, sektor keuangan naik 2,38%, sektor infrastruktur naik 2,03%, sektor industri naik 1,72%, sektor transportasi naik 1,45%, sektor properti naik 1,17%, sektor kesehatan naik 0,60% dan sektor teknologi naik 0,08%. Sedangkan sektor siklikal dan sektor non siklikal kompak turun 0,10%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) naik 34,56% ke Rp183, PT Remala Abadi Tbk (DATA) naik 24,59% ke Rp1.140 dan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) naik 20,00% ke Rp66.

 

