Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ojol Minta THR Lebaran Setara UMP 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |21:54 WIB
Ojol Minta THR Lebaran Setara UMP 2025
Driver Ojol Harap Dapatkan THR Lebaran di 2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Driver ojek online (Online) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan peraturan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025 kepada para driver setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

1. THR Setara UMP 2025

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati mengatakan tuntutan pemberian THR setata UMP ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

"Kita menuntut pemberian THR ojol ini setara UMP, jadi berbeda di masing - masing daerah mengikuti UMP yang berlaku di wilayah tersebut," kata Lily di Kemnaker, Senin (17/2/2025).

2. Driver Ojol Itu Pekerja 

Lebih lanjut, Lily menilai driver ojol sebetulnya sudah masuk dalam kategori pekerja, bukan hanya dijadikan mitra oleh penyedia paltform. Sebab sudah memenuhi 3 unsur perjanjian kerja, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah.

"Kalau dalam UU 13, driver ini sudah termasuk pekerja, karena memenuhi 3 unsur itu. Untuk itu kami mendesak, bahwa ojol harus mendapatkan THR, baik roda 2, roda 4, maupun kurir," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184853//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-syR7_large.jpg
Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184806//demo-KXkp_large.jpg
Momen Polwan Cantik Bagikan Air Mineral dan Roti ke Driver Ojol yang Demo di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860//mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182378//merger-7Ip9_large.jpg
4 Fakta Terbaru Soal Rencana Merger GoTo dan Grab, Istana Akhirnya Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283//polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196//hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement