HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 0,65% ke Level 6.875

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |12:20 WIB
IHSG Sesi I Naik 0,65% ke Level 6.875
IHSG Sesi I Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,65 persen atau 44,74 poin ke level 6.875 pada perdagangan sesi pertama Selasa (18/2/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,77 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,96 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 758.440 kali. Adapun, sebanyak 375 saham harganya naik, 186 saham harganya turun dan 222 saham lain harganya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Sektor siklikal naik 1,73 persen, sektor kesehatan naik 1,64 persen, sektor industri naik 1,04 persen, sektor energi naik 0,95 persen, sektor keuangan naik 0,93 persen, sektor non siklikal naik 0,68 persen, sektor bahan baku naik 0,53 persen, sektor infrastruktur naik 0,15 persen.

Sedangkan sektor transportasi turun 0,57 persen dan sektor properti turun 0,01 persen. 

 

Halaman:
1 2
