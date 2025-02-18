Advertisement
HOT ISSUE

Luhut Minta Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Masalah di Pemerintahan!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |17:51 WIB
Luhut Minta Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Masalah di Pemerintahan!
Luhut Minta Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Masalah di Pemerintahan! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal melaporkan pejabat yang mempersulit pengusaha di Indonesia ke Presiden Prabowo. Tak main-main, Luhut bahkan meminta Prabowo memecat pejabat yang bersangkutan.

"Saya katakan kepada Presiden, 'Pak jika anda tidak bisa menangani yang satu ini, pecat saja;. Kenapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah di pemerintahan?" kata Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurut Luhut, Presiden Prabowo memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan iklim usaha di dalam negeri, sehingga dalam pemerintahan yang dipimpin Presiden mengedepankan kemudahan berbisnis.

Luhut menyampaikan, sektor swasta memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pengusaha untuk melapor apabila mendapati ada pejabat yang mempersulit berbisnis.

"Jangan ragu apabila anda mendapati pejabat pemerintah yang mempersulit," ujarnya.

Luhut menegaskan komitmen itu diterapkannya sebagai upaya membantu Presiden Prabowo untuk membuat masa depan Indonesia lebih baik.

 

