HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng BNI, ACC Tingkatkan Layanan Keuangan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |21:41 WIB
Gandeng BNI, ACC Tingkatkan Layanan Keuangan
Gandeng BNI, ACC Tingkatkan Layanan Keuangan
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. atau BNI menjalin kerja sama dengan salah satu grup perusahaan pembiayaan dari PT Astra International Tbk yaitu Astra Credit Companies (ACC) yang terdiri dari PT Astra Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance, dan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance terkait layanan BNI Autopay.

1. Tujuan Kerjasama

Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menilai, kerja sama Autopay antara BNI dan ACC memiliki tujuan strategis dalam pengembangan bisnis untuk meningkatkan layanan keuangan dan memperluas jaringan layanan yang berkualitas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BNI dan ACC. 
“Bagi BNI, kerja sama ini tidak hanya memberikan kemudahan layanan pembayaran bagi nasabah tetapi juga mampu berperan dalam menumbuhkan ekosistem BNI melalui akuisisi nasabah baru dan untuk meningkatkan transaksi,” ujar Paolo, Selasa (18/2/2025).

2. Komitmen BNI

Kerja sama ini, menurut Paolo, menjadi bukti komitmen BNI dalam mendukung bisnis ACC. Sebelumnya BNI menyediakan channel pembayaran angsuran ACC melalui ATM dan mobile banking. BNI juga pernah memberikan fasilitas kredit kepada ACC sebesar Rp1 triliun pada 2023.
“Kami meyakini kerja sama ini dapat meningkatkan sinergi antara BNI dan ACC dalam menghadapi tantangan pasar keuangan yang dinamis,” ujarnya.

 

