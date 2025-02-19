Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Listrik 50 Persen Berlaku Sampai Kapan? Cek Ketentuannya dan Batas Maksimal Beli Token

Qonita , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |12:32 WIB
Diskon Tarif Listrik 50 Persen Berlaku Sampai Kapan? Cek Ketentuannya dan Batas Maksimal Beli Token
Diskon Tarif Listrik 50?rlaku Sampai Kapan? Cek Ketentuannya dan Batas Maksimal Beli Token (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Diskon tarif listrik 50% berlaku sampai kapan? PT PLN (Persero) memberlakukan program diskon tarif listrik 50% sejak 1 Januari hingga 28 Februari 2025. Diskon ini merupakan stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat setelah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024, pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA berhak mendapatkan potongan tarif listrik sebesar 50%.

1. Jadwal Pemberlakuan Diskon Tarif Listrik

Bagi pelanggan pascabayar, potongan tarif otomatis berlaku saat pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian Januari dan Februari. Pembayaran tagihan Januari dapat dilakukan mulai 1 hingga 20 Februari 2025, sedangkan tagihan Februari dibayarkan pada 1 hingga 20 Maret 2025.

Sementara itu, pelanggan prabayar dapat menikmati diskon saat membeli token listrik. Dengan diskon ini, pelanggan hanya perlu membayar setengah dari harga normal untuk mendapatkan jumlah energi (kWh) yang sama.

Pembelian token listrik dengan diskon 50% bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile maupun gerai penjualan resmi hingga 28 Februari 2025.

Berikut batas maksimal konsumsi listrik yang mendapatkan potongan sebesar 50%:

Daya 450 VA
- Maksimal pembelian token listrik: 324 kWh
- Tarif listrik per kWh: Rp415
- Total maksimal pembelian tarif listrik: Rp134.460
- Diskon maksimal: Rp67.230 per bulan

Daya 900 VA
- Maksimal pembelian token listrik: 648 kWh
- Tarif listrik per kWh: Rp1.352
- Total maksimal pembelian tarif listrik: Rp876.096
- Diskon maksimal: Rp438.048 per bulan
 
Daya 1.300 VA
- Maksimal pembelian token listrik: 936 kWh
- Tarif listrik per kWh: Rp1.444,70
- Total maksimal pembelian tarif listrik: Rp1.352.239,2
- Diskon maksimal: Rp676.000 per bulan
 
Daya 2.200 VA
- Maksimal pembelian token listrik:1.584 kWh
- Tarif listrik per kWh: Rp.1.444,70
- Total maksimal pembelian tarif listrik: Rp2.288.404,8
- Diskon maksimal: Rp1.144.000 per bulan

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 450 VA dengan tarif normal Rp415 per kWh akan membayar Rp67.230 setelah mendapatkan diskon 50%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185328/listrik-8Jzj_large.jpg
5 Fakta Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025 hingga Ada Diskon 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185237/diskon_listrik_pln-sXrS_large.jpg
Cek Diskon Listrik 50% November 2025, Terakhir Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184784/listrik-UbX5_large.jpg
Daftar Terbaru Tarif Listrik Kategori Subdisi dan Non Subsidi yang Berlaku hingga November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184781/diskon_listrik_pln-lvfu_large.jpg
Ini Batas Waktu Klaim Diskon Listrik 50 Persen hingga November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184562/tarif_listrik-H1eR_large.jpg
Ini Rincian Terbaru Tarif Listrik per kWh Pelanggan PLN yang Berlaku Hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184560/diskon_listrik_pln-hxZu_large.jpg
Apakah Token Listrik Dapat Promo Diskon 50 Persen? Ini Faktanya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement