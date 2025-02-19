Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Ini Kata Ketum Kadin

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |17:01 WIB
Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Ini Kata Ketum Kadin
Ketum Kadin Anindya Bakrie Menilai Kebijakan Penghematan Anggaran Memberikan Dampak Bagi Ekonomi Nasional. (Foto: Okezone.com/Kadin)
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie buka suara soal penghematan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak bagi ekonomi nasional.

1. Kadin soal Efisiensi Anggaran Pemerintah 

Anindya mengungkapkan, efisiensi anggaran dalam jangka pendek memberikan dampak yang signifikan bagi industri. Namun demikian, untuk jangka panjang akan memberikan efek ganda yang positif bagi perekonomian Indonesia.

"Di dalam jangka pendek, tentu, apapun yang spendingnya kurang akan berdampak. Tapi selama efisiensi ini digunakan untuk investasi di SDM (sumber daya manusia), saya rasa dalam jangka menengah dan panjang itu akan terbayar berkali-kali lipat," ungkapnya dalam acara Indonesia Economic Summit 2025, Rabu (19/2/2025).

Lebih jauh Anindya menyampaikan bahwa ketika efisiensi anggaran dijalankan, sebenarnya ekonomi masih terus berputar. 

Dia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bakal membantu meningkatkan industrialisasi di bidang ketahanan pangan.

"Seperti kita ketahui, (MBG) membutuhkan 85 juta telur, membutuhkan 85 juta sayap ayam, belum lagi beras, sayur-mayur. Jadi menurut saya efisiensi ini tentu akan terasa. Tapi selama digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan bisa meningkatkan multiplicasi ekonomi, yaitu adalah breakthrough yang saya rasa tepat diambil," pungkasnya.

Optimalisasi Ekonomi Biru Jadi Peluang Cuan Bagi Nelayan, Petani hingga UMKM

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti besarnya potensi ekonomi biru di Indonesia. Menurutnya, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi juara dunia.

2. Potensi Ekonomi Biru

Ketua Kadin Anindya Novyan Bakrie menyampaikan, potensi ekonomi biru Indonesia perlu mendapat dukungan dan dikembangkan secara optimal, sehingga kedepan dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional.

 

Halaman:
1 2
