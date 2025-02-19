Benarkah Token Listrik Diskon 50 Persen Masih Bisa Dibeli di Akhir Bulan Februari 2025?

JAKARTA - Benarkah token listrik tarif diskon 50% masih bisa dibeli di akhir bulan Februari 2025? Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau (PLN) memberikan insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50% yang bisa digunakan dalam rentang waktu Januari hingga Februari 2025.

Pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% ini hanya bisa dinikmati bagi pelanggan yang memiliki daya listrik 450 hingga 2.200 VA. Kemudian, sisa token listrik yang sudah dibelipun masih bisa digunakan walaupun periode diskon tarif listrik sudah berakhir.

1. Periode Pembelian Token Listrik Tarif Diskon 50%

Pemberlakuan diskon tarif listrik 50% ini dimulai sejak 1 Januari hingga 28 Februari 2025. Ketetapan diskon ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang pemberian diskon biaya listrik untuk konsumen rumah tangga PT PLN (Persero).

Artinya bahwa para pelanggan masih bisa membeli tarif diskon listrik 50% hingga tanggal 28 Februari 2025. Sementara itu, untuk para pelanggan pascabayar juga bisa menikmati diskon tarif 50% yang akan otomatis berlaku saat melakukan pembayaran tagihan listrik.

Kemudian untuk pembayaran tagihan listrik sesuai dengan ketentuan batas akhir masa pembayaran tagihan listrik PLN disetiap tanggal 20, yang berarti pembayaran tagihan listrik pascabayar dengan diskon 50% untuk bulan Januari bisa dilakukan pada 1-20 Februari 2025 dan 1-20 Maret 2025 untuk penagihan listrik pascabayar untuk bulan Februari.

2. Batas Maksimal Pembelian Token Listrik Dengan Diskon 50%

Diskon tarif listrik 50% ini diberlakukan untuk pelanggan yang mempunyai daya listrik 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Dengan total pelanggan yang bisa menerima manfaat diskon tarif listrik tersebut sebanyak 81,4 juta atau 97% dari total 84 juta pelanggan rumah tangga.

Pemberian insentif ini harus disalurkan dengan tepat sasaran, oleh sebab itu PT PLN (Persero) juga menetapkan kebijakan tentang batas maksimal pembelian token listrik dengan diskon 50%.

a. Daya 450 VA

- Maksimal pembelian token listrik: 324 kWh.

- Tarif listrik per kWh: Rp415.

- Total maksimal pembelian tarif listrik: Rp134.460.

- Maksimal diskon: Rp67.230 per bulan.

b. Daya 900 VA

- Maksimal pembelian token listrik: 648 kWh.

- Tarif listrik per kWh: Rp1.352.

- Total maksimal pembelian tarif listrik: Rp876.096.

- Maksimal diskon: Rp438.048 per bulan.