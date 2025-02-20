IHSG Ditutup Melemah 0,10% ke 6.788, Saham-Saham Ini Rontok

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,10 persen atau 6,82 poin ke level 6.788 pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (20/2/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,55 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,89 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,27 juta kali. Adapun, sebanyak 337 saham harganya terkoreksi, 245 saham harganya naik dan 207 saham lainnya stagnan.

1. Konsilidasi Saham

Sektor properti melemah 1,16 persen, sektor kesehatan turun 1,13 persen, sektor transportasi turun 0,86 persen, sektor energi turun 0,90 persen, sektor keuangan turun 0,73 persen, sektor non siklikal turun 0,94 persen, sektor siklikal turun 0,11 persen dan sektor industri turun 0,02 persen.

Sedangkan sektor teknologi menguat 6,75 persen, sektor bahan baku naik 1,46 persen dan sektor infrastruktur naik 0,35 persen.