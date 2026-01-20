IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 9.156

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 0,24 persen ke level 9.156,19 atau menyentuh level All Time High di awal sesi pada hari ini, Selasa (20/1/2026). Semenit berjalan, indeks sempat menyentuh level tertingginya lagi yakni 9.169.

Adapun IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,03 persen ke 9.136, dengan 298 saham di zona hijau, 214 melemah, dan 446 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,5 triliun, dengan volume 3,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,36 persen ke 889, indeks JII melemah 0,20 persen ke 620, indeks MNC36 melemah 0,58 persen ke 356, dan IDX30 menguat 0,50 persen ke 452.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi.

Sedangkan sektor yang melemah ada konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri dan kesehatan.