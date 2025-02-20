Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Harta Kekayaan Pengacara Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo, Ada yang Ngaku Punya Gunung Uranium

Lutfan Faizi , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |00:25 WIB
Adu Harta Kekayaan Pengacara Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo, Ada yang Ngaku Punya Gunung Uranium
Adu Harta Kekayaan Pengacara Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo, Ada yang Ngaku Punya Gunung Uranium (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu harta kekayaan pengacara Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo menarik disimak. Di antara kedua pengacara itu, mana yang lebih tajir?
Baru-baru ini, Firdaus Oiwobo kembali menjadi sorotan usai mengklaim dirinya sebagai cucu sultan dan punya banyak aset bernilai triliunan rupiah. Dia bahkan sesumbar menyebut kekayaannya lebih besar dibandingkan pengacara lain, termasuk Hotman Paris.
Tentu saja, klaim tersebut tidak langsung dipercaya, bahkan sebagian menganggapnya sebagai pengakuan tak berdasar. Lalu, seperti apa sebenarnya perbandingan kekayaan kedua pengacara itu?
Harta Kekayaan Pengacara Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo

1. Kekayaan Hotman Paris

Hotman Paris Hutapea merupakan pengacara kondang asal Indonesia. Selain penampilan nyentriknya, dia juga dikenal sebagai pengacara super kaya yang sering menampilkan gaya hidup mewahnya di depan publik
Bicara nilai kekayaan total, tidak ada sumber pasti yang menyebut informasinya. Kendati begitu, ada beberapa yang memperkirakan kekayaan Hotman sudah menyentuh triliunan rupiah, bahkan sampai Rp4,5 triliun.
Pundi-pundi kekayaan Hotman utamanya didapat dari profesinya sebagai pengacara. Dari klien orang terkenal seperti artis hingga pengusaha, dia bisa mendapatkan bayaran yang sangat besar untuk setiap kasus.
Selain itu, Hotman juga berkecimpung di sektor bisnis. Lini bisnis yang diikutinya tersebut jelas ikut menambah pundi-pundi hartanya.

2. Kekayaan Firdaus Oiwobo

Beralih ke Firdaus, dia dikenal sebagai pengacara yang kerap memunculkan kontroversi. Terbaru, dia ramai diperbincangkan setelah mengklaim sebagai cucu sultan dan punya banyak aset.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement