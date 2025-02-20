Adu Harta Kekayaan Pengacara Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo, Ada yang Ngaku Punya Gunung Uranium

JAKARTA - Adu harta kekayaan pengacara Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo menarik disimak. Di antara kedua pengacara itu, mana yang lebih tajir?

Baru-baru ini, Firdaus Oiwobo kembali menjadi sorotan usai mengklaim dirinya sebagai cucu sultan dan punya banyak aset bernilai triliunan rupiah. Dia bahkan sesumbar menyebut kekayaannya lebih besar dibandingkan pengacara lain, termasuk Hotman Paris.

Tentu saja, klaim tersebut tidak langsung dipercaya, bahkan sebagian menganggapnya sebagai pengakuan tak berdasar. Lalu, seperti apa sebenarnya perbandingan kekayaan kedua pengacara itu?

1. Kekayaan Hotman Paris

Hotman Paris Hutapea merupakan pengacara kondang asal Indonesia. Selain penampilan nyentriknya, dia juga dikenal sebagai pengacara super kaya yang sering menampilkan gaya hidup mewahnya di depan publik

Bicara nilai kekayaan total, tidak ada sumber pasti yang menyebut informasinya. Kendati begitu, ada beberapa yang memperkirakan kekayaan Hotman sudah menyentuh triliunan rupiah, bahkan sampai Rp4,5 triliun.

Pundi-pundi kekayaan Hotman utamanya didapat dari profesinya sebagai pengacara. Dari klien orang terkenal seperti artis hingga pengusaha, dia bisa mendapatkan bayaran yang sangat besar untuk setiap kasus.

Selain itu, Hotman juga berkecimpung di sektor bisnis. Lini bisnis yang diikutinya tersebut jelas ikut menambah pundi-pundi hartanya.

2. Kekayaan Firdaus Oiwobo

Beralih ke Firdaus, dia dikenal sebagai pengacara yang kerap memunculkan kontroversi. Terbaru, dia ramai diperbincangkan setelah mengklaim sebagai cucu sultan dan punya banyak aset.