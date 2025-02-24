Profil dan Karier Pandu Sjahrir, Keponakan Luhut yang Siap Jadi Bos Danantara

JAKARTA - Pandu Sjahrir dikabarkan ditunjuk Presiden Prabowo untuk menjadi Chief Information Officer (CIO) BPI Danantara. Saat ini, Pandu menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

Riwayat Pendidikan Pandu Sjahrir

Mengutip informasi dari TBS Energi, Senin (24/2/2025), Pandu Patria Sjahrir meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of Chicago, AS (2001) dan gelar Magister Administrasi Bisnis dari Stanford Graduate School of Business, AS (2007).

Pada tahun 2017-2020, keponakan Ketuan DEN Luhut Panjaitan ini, menempuh pendidikan MBA Eksekutif, Program "One Belt One Road" di Tsinghua University, Tiongkok.

Karier Pandu Sjahrir

Pandu pun diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan. Sebelumnya Pandu menjabat sebagai Direktur Perseroan dan diangkat pertama kali berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, pengganti Hasbullah Abdul Rasyid SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Pandu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian di Asosiasi Fintech Indonesia (sejak 2021), Komisaris Utama di GoTo Financials (sejak 2021), Komisaris di PT Bursa Efek Indonesia (sejak 2020), Komisaris Independen di PT Elang Mahkota Teknologi (sejak 2020).

Komisaris di PT Karya Baru TBS (sebelumnya PT Batu Hitam Perkasa) (sejak 2018), Komisaris Utama di PT Perkebunan Kaltim Utama I (sejak 2018), Komisaris di PT Adimitra Baratama Niaga (sejak 2017).