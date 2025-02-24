Diresmikan Hari Ini, Prabowo Teken Aturan Organisasi dan Dewas Danantara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken aturan mengenai organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara," kata Prabowo, di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/2/2025).

Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan Danantara.

"Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara," kata Prabowo.

Danantara Diluncurkan Hari Ini

Sementara itu, Para menteri dan jajaran kabinet Merah Putih telah tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menghadiri peluncuran Danantara.

Pantauan di lokasi, nampak telah hadir Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menko PMK Pratikno, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliantoro, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani pun juga telah tiba. Saat dikonfirmasi mengenai dirinya yang akan ditunjuk sebagai Kepala BP Danantara, Rosan tidak menjelaskan secara rinci.

"Nanti saja ya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025).