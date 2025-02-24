Prabowo Resmikan Danantara Hari Ini, Rosan Roeslani hingga Raffi Ahmad Hadir di Istana

JAKARTA - Para menteri dan jajaran kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025).

1. Peluncuran Danantara Dihadiri Kabinet Merah Putih

Pantauan di lokasi, nampak telah hadir Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menko PMK Pratikno, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliantoro, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani pun juga telah tiba. Saat dikonfirmasi mengenai dirinya yang akan ditunjuk sebagai Kepala BP Danantara, Rosan tidak menjelaskan secara rinci.

"Nanti saja ya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

2. Prabowo Resmikan Danantara Hari Ini

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa peluncuran tersebut akan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB.

"Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta," kata Yusuf dalam keterangannya.

"Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,

Yusuf mengatakan bahwa peluncuran Danantara tersebut menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara Indonesia.

"Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif," ungkapnya.