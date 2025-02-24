Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Resmikan Danantara Hari Ini, Rosan Roeslani hingga Raffi Ahmad Hadir di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |09:56 WIB
Prabowo Resmikan Danantara Hari Ini, Rosan Roeslani hingga Raffi Ahmad Hadir di Istana
Prabowo Resmikan Danantara Hari Ini, Rosan Roeslani hingga Raffi Ahmad Hadir di Istana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para menteri dan jajaran kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025).

1. Peluncuran Danantara Dihadiri Kabinet Merah Putih

Pantauan di lokasi, nampak telah hadir Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menko PMK Pratikno, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

Ketua Umum PBNU  Yahya Cholil Staquf, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliantoro, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Raffi Ahmad

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani pun juga telah tiba. Saat dikonfirmasi mengenai dirinya yang akan ditunjuk sebagai Kepala BP Danantara, Rosan tidak menjelaskan secara rinci.

"Nanti saja ya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

2. Prabowo Resmikan Danantara Hari Ini

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa peluncuran tersebut akan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB.

"Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta," kata Yusuf dalam keterangannya.

"Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, 
"sambungnya.

Yusuf mengatakan bahwa peluncuran Danantara tersebut menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara Indonesia.

"Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186533/danantara-7e3E_large.jpg
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492/danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement