Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Resmikan Danantara, Mimpi sang Ayah Sumitro Djojohadikusumo Diwujudkan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |07:46 WIB
Prabowo Resmikan Danantara, Mimpi sang Ayah Sumitro Djojohadikusumo Diwujudkan
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hari ini. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hari ini. Bila terjadi maka Prabowo mewujudkan apa yang dicita-citakan sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo. 

Cita-Cita Sumitro

Sumitro kala menjadi menteri menggagas pembentukan lembaga investasi yang menghimpun laba BUMN sebesar 1-5%. Namun rencana tersebut belum terealisasi karena Indonesia dinilai belum membutuhkan lembaga tersebut. 

Meski demikian, gagasan Sumitro dan Prabowo yang akan meluncurkan Danantara hari ini memiliki tujuan sama. Sumitro ingin lembaga investasi meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara secara profesional. 

Aset negara tidak hanya berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang berpotensi menghasilkan pendapatan jangka panjang. 

Sementara itu, Prabowo melalui BP Danantara juga ingin meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN, serta sumber pendanaan lain. 

Tak hanya itu, untuk meningkatkan nilai aset, Badan dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kemitraan ini dilaksanakan melalui kuasa kelola atau bentuk kerja sama lain.

Oleh karena itu, bila Prabowo jadi meresmikan Danantara hari ini di Istana Negara, pukul 10.00 WIB. Maka sebagai anak, dirinya telah mewujudkan mimpi sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186749//gojek-EQjd_large.jpeg
Merger Goto-Grab, Apa Dampak Bagi Driver Ojol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186645//danantara-sSvm_large.jpg
Ini Strategi Investasi Danantara Sepanjang 5 Tahun, Fokus Proyek Strategis dan Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186669//gojek-BD4P_large.jpeg
Danantara Terlibat Merger Grab-GOTO, Rosan: Kita Jaga Kesejahteraan Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186653//prabowo-wK2D_large.jpg
Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Sinergi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550//danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545//danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement