HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Resmikan Danantara, SBY dan Jokowi Jadi Dewan Pengawas?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |10:33 WIB
Prabowo Resmikan Danantara, SBY dan Jokowi Jadi Dewan Pengawas?
Prabowo Resmikan Danantara, SBY dan Jokowi Jadi Dewan Pengawas? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025).

Peluncuran tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pagi hari ini Senin 24 Februari 2025.

Sebelum peluncuran, Prabowo nampak satu mobil dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Mereka satu mobil menuju ke tempat acara peluncuran.

Setelah tiba, ketiganya telah ditunggu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, dan Wakil Presiden ke-11 Boediono. Ketiganya saling sapa dan berbincang akrab.

Disebutkan, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo diketahui bakal duduk di dewan penasehat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara

Prabowo sebelumnya telah meminta para presiden sebelumnya sebagai pengawas BPI Danantara. Prabowo bahkan meminta para pemimpin agama juga ikut mengawasi Danantara yang mengelola duit negara. 

 

Halaman:
1 2
