Jaga Harga Pangan, Operasi Pasar Pangan Murah Digelar di 4.000 Titik

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mulai melakukan operasi pasar perdananya. Operasi pasar digelar untuk memastikan harga pangan tetap stabil selama Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 2025. Operasi pasar ini diselenggarakan secara serentak di 514 Kabupaten/Kota dan 38 Provinsi.

Dalam menyelenggarakan operasi pasar besar-besaran, Kementan juga menggandeng berbagai BUMN Pangan dan instansi pemerintah lainnya, di antaranya adalah Perum BULOG, PT Pos Indonesia, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI, Satgas Pangan Polri.

1. Operasi Pasar Pangan Murah Arahan Presiden Prabowo

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa operasi pasar pangan murah perdana ini diadakan atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pelaksanaannya, operasi pasar pangan murah ini akan digelar di 4.500 titik di seluruh daerah Indonesia dan bahan pangan tersebut akan disuplai tiap harinya selama bulan Ramadhan.

“Hari ini kita melakukan operasi pasar perdana Pertama untuk menghadapi bulan suci Ramadhan atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita bergerak cepat, kita akan buka gerai seperti ini untuk PT Agripos, PT POS Indonesia itu 4500 seluruh Indonesia dan kita mensuplai bahan pangan setiap hari selama bulan Ramadhan,” jelas Amran dalam launching operasi pasar pangan murah, Kantor Pos Flora, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2025).

Adapun komoditas utama yang dijual di antaranya adalah minyak goreng (Minyakita), bawang putih, gula konsumsi, daging kerbau beku, dan beras (Beras SPHP).

2. Harga Komoditas Utama Di Bawah HET

Amran juga mengatakan bahwa operasi pasar pangan murah ini akan diselenggarakan sejak Senin, 24 Februari hingga 29 Maret 2025 yang tersebar di 325 titik kantor Pos Indonesia. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa hadirnya operasi pasar pangan murah ini dengan tujuan untuk menghadirkan harga komoditas utama di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"HET khususnya beras, daging, minyak goreng, gula, ayam, telur, bawang putih, bawang merah, cabai dan seterusnya tidak boleh di atas HET," ujar Amran.